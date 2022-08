Cidades Revenda clandestina em Aparecida de Goiânia comercializava botijões a R$ 95 Produto chega a custar R$ 130 em comércios regulares

Uma revenda clandestina de gás de cozinha foi fechada no Setor Colina Azul, em Aparecida de Goiânia, na quarta-feira (17). A ação foi realizada depois que um fiscal de Posturas do município identificou o comércio ilegal e informou a Guarda Civil Metropolitana. Constatado que era um comércio de botijões, foi acionado o Procon Goiás e a Delegacia do Consumidor (Decon). Os boti...