Cidades Revisão do IPTU em Goiânia fica para outubro Prefeitura anuncia que correção do Código Tributário Municipal (CTM) será enviada à Câmara apenas após as eleições e diz que irá dialogar com população neste intervalo de tempo para esclarecer sobre impostos

A Prefeitura de Goiânia vai deixar para depois das eleições, em outubro, o envio à Câmara Municipal do projeto de lei que revisa pontos do Código Tributário Municipal (CTM) aprovado no ano passado. A intenção, segundo o titular da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), Vinícius Henrique Pires Alves, é neste intervalo até lá abrir canais de debate com a população p...