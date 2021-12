Cidades Rio de Janeiro tem o primeiro caso suspeito da variante ômicron Trata-se de um casal de brasileiros que vive na África do Sul, país onde a nova cepa foi identificada pela primeira vez, e que estava em visita ao Brasil

A Prefeitura do Rio confirmou nesta quarta-feira (1º) o primeiro caso suspeito da variante ômicron na cidade. As autoridades investigam se uma mulher que chegou de Joanesburgo, na África do Sul, foi infectada pela nova cepa, classificada como de risco elevado pela OMS (Organização Mundial da Saúde). O secretário de Saúde da cidade, Daniel Soranz, diz que o primei...