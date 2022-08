Cidades Rio Meia Ponte está a um passo do racionamento Embora com vazão um pouco melhor do que no mesmo período de 2021, a situação do manancial que abastece boa parte da região metropolitana de Goiânia já é crítica

Após 97 dias sem chuvas, no sábado (20), o monitoramento diário do Rio Meia Ponte, feito pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), mostrou que a vazão média do manancial que abastece aproximadamente um terço de Goiânia chegou a 5.455 litros por segundo (l/s) atingindo o nível crítico 1. Este é o último estágio antes de dar início à...