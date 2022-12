Cidades Rio transborda e alaga trecho da BR-153, em Goiás Em nota, a concessionária responsável afirmou não ter havido necessidade de interdição

Um trecho da BR-153 em São Francisco de Goiás, na região de Jaraguá, ficou alagado na manhã deste sábado (17) após o rio transbordar, em decorrência da forte chuva que caiu. Imagens mostram a água tomando parte da pista e do acostamento, fazendo com que os carros avançassem com dificuldade. Em nota, a concessionária Ecovias do Araguaia informou que não foi necessária a...