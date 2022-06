Depois de um final de semana com temperaturas mais baixas no estado, as cidades de Jataí e Rio Verde, ambas no sudoeste goiano, marcaram 6,1°C nos termômetros. Estas foram as menores temperaturas registradas nesta segunda-feira (13) de acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimeghgo).

Na capital, a mínima registrada foi de 13,1°C. Para terça e quarta, há previsão de pancadas de chuva em diversos municípios do centro-sul de Goiás. Pelo menos quatro outras cidades goianas registram menos de 10°C nesta manhã: Mineiros (9,1°C); Bom Jesus de Goiás (9,2°C); Itumbiara (9,5°C) e São Simão (9,7°C).

Gerente do Cimehgo, André Amorim explica que a frente fria que passou já chegou ao oceano, mas continuou influenciando as temperaturas mais baixas no final de semana. “Tivemos parte dos dias nublados a parcialmente nublados, impedindo que raios solares aquecessem tanto a superfície quanto o ar.

O tempo realmente ficou bem agradável no final de semana e neste começo de semana, mas a expectativa é que a frente fria perca intensidade”, completa. No mês passado, temperaturas mínimas recorde foram registradas em Goiás, mas Amorim afirma que o acontece nesta semana não se compara ao episódio anterior.

A expectativa é de que as temperaturas máximas não fiquem tão elevadas nesta segunda e terça. Na quarta-feira (15), devem ser registradas algumas áreas de instabilidade, mas de quinta a sábado, a estabilidade deve ser maior e a temperatura volta a subir nos termômetros.

“Podemos enfrentar um pouco de nuvens, com chuvas rápidas que podem ajudar na manutenção da umidade. Em contrapartida, o ar frio que sobe é seco e vai tentar puxar a umidade para baixo. No mês passado, uma combinação de fatores deixou os goianos com cinco dias de frio recorde. Agora, a partir de quarta, temos um frio que se despede”, finaliza o gerente do Cimehgo.



Temperaturas mínimas registradas pela sala de situação do Cimehgo em 13 de junho de 2022:

Rio Verde 6,1°C

Jataí: 6,1°C

Mineiros: 9,1°C

Bom Jesus de Goiás: 9,2°C

Itumbiara: 9,5°C

São Simão: 9,7°C

Caiapônia: 10,9°C

Morrinhos: 11,2°C

Catalão:11,8°C

Anápolis: 12,6°C

Goiânia: 13,1°C

Cristalina: 13,2°C

Luziânia: 13,3°C

Aragarças: 17°C

Porangatu: 20°C