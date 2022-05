Cidades Bebê fratura clavícula ao cair de pula-pula em escola de Rio Verde; vídeo Pai afirma que houve negligência e omissão de socorro por parte da direção, já que ele e a mãe não foram informados sobre a queda

Uma criança de 1 ano e 5 meses fraturou a clavícula após cair de um pula-pula, em uma escola de Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Maria Júlia se aproxima da borda do brinquedo, desequilibra e cai. No mesmo instante, uma funcionária pega a menina no colo e a leva para uma sala. O caso aconteceu no dia...