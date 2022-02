Cidades Carro colide em poste e deixa moradores sem fornecimento de energia elétrica em Rio Verde (GO) De acordo um dos vizinhos, o acidente aconteceu no início da manhã deste domingo (13), enquanto dormiam

Um acidente no cruzamento das ruas Cristal e 18, no bairro Parque dos Bandeirantes, em Rio Verde, no Sudoeste de Goiás, chamou a atenção de quem passava e assustou moradores de casas próximas. De acordo um dos vizinhos, o acidente aconteceu no início da manhã deste domingo (13), enquanto a maioria dormia. O carro colidiu com um o poste de energia e provocou uma série d...