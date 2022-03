Cidades Condenado por estupro de vulnerável no Maranhão é preso em Rio Verde Detido contou que quando tinha 21 anos se relacionou com uma adolescente de 13

Um condenado por estupro de vulnerável no Maranhão foi preso em um trecho da BR-060, em Rio Verde, no Sudoeste goiano. A detenção aconteceu no último sábado (5). O homem, de 28 anos, estava em um ônibus, que saiu do Mato Grosso com destino ao estado maranhense. Ao ser abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem, que é trabalhador rural, contou que qu...