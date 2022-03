Cidades Criança de 2 anos tem 80% do corpo queimado por água quente de panela, em Rio Verde João Lucas Ferreira, de 2 anos e 2 meses, foi transferido para Goiânia e teve situação agravada após desenvolver infecção pulmonar

Uma criança de 2 anos teve 80% do corpo queimado por água quente de uma panela que caiu sobre ele, em Rio Verde. O acidente aconteceu no dia 17 de março, quando João Lucas Silva Ferreira deu entrada no Hospital Municipal de Rio Verde e foi transferido para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia. Ele desenvolveu uma infecção p...