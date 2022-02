Cidades MPF não vê irregularidade na exigência do passaporte da vacina pelo IF Goiano, em Rio Verde Exigência do comprovante de vacinação está inserida na "autonomia universitária e no seu poder regulamentar", afirmou procurador da República

O Ministério Público Federal (MPF) informou nesta segunda-feira (7) que não vê problemas na exigência do passaporte da vacina pelo Instituto Federal Goiano (IF Goiano), no campus de Rio Verde, para acesso às aulas presenciais na Instituição. De acordo com o MPF, um processo contra a medida do comprovante de vacinação, instaurado por uma representação sigilosa, foi arquivado. Conforme o Mini...