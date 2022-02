Cidades Mulher é presa em Rio Verde suspeita de atear fogo no próprio marido Na casa do casal, a corporação encontrou um isqueiro e um vidro com acetona jogado no chão

Uma mulher foi presa suspeita de atear fogo em seu marido, nesta terça-feira (22), em Rio verde, região Sudoeste de Goiás. De acordo com as informações da Polícia Militar (PM-GO), nesta madrugada a equipe recebeu uma denúncia de que um homem estaria com o corpo bastante queimado no bairro Vila Amália. Na casa do casal, a corporação encontrou um isqueiro e um vid...