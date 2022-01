Cidades Rio Vermelho volta a subir e assusta moradores da cidade de Goiás; veja vídeos Apesar do aumento no nível da água, não houve inundação. Diante da persistência das chuvas, estado é de alerta e atenção

O aumento no nível do Rio Vermelho, na cidade de Goiás, tem provocado alerta na população. Vídeos encaminhados pelo morador Rodrigo dos Santos e Silva ao POPULAR mostram a força das águas em todo o curso do rio, provocada pelas constantes chuvas que atingem a região nas últimas semanas. De acordo com o prefeito Aderson Liberato Gouvea (PT), apesar do aumento no nív...