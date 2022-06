Cidades Rios e córregos de Goiânia estão 77% menores Capital deixou de ter 56 hectares de área coberta por água e trocou por concreto desde 2011, como o Córrego Botafogo

Em dez anos, os cursos naturais de água em Goiânia (rios, ribeirões e córregos) deixaram de cobrir 56 hectares (ha) de superfície, o que representa uma redução de 77%. Em 2011, a capital tinha 72 ha de área coberta por água natural, e esse total reduziu para apenas 16 ha, de acordo com as medições feitas via satélite pela organização MapBiomas, que monitora as mudanças amb...