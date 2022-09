Após uma longa estiagem, as chuvas que caíram em Goiás nesses últimos dias já sutiram efeito para diminuir a vazão do Rio Meia Ponte, que segundo a Saneago, está acima de 5 mil litros por segundo. A Companhia também afastou o risco de racionamento da água, já que o abastecimento permaneceu regular na capital e em todo o estado ao longo dos últimos meses, sofrendo intermitências temporárias apenas em casos de manutenções no sistema.

"Na Capital, 66% da população é abastecida com água proveniente do Ribeirão João Leite, enquanto 34% recebe água do Rio Meia Ponte. No ano passado, a vazão desses mananciais atingiu níveis mais baixos que os registrados em 2022. O reservatório do João Leite, inclusive, também apresentou bons níveis ao longo de todo o período de seca. Nesta quinta-feira (22), a barragem está com 88% da capacidade de reservação", diz Saneago.

De acordo com a Companhia, neste ano, não foi preciso acionar a adutora de integração com o Sistema João Leite, responsável por reforçar o Sistema Meia Ponte com 800 litros por segundo em caso de necessidade. "A estabilidade no fornecimento de água também é resultado dos investimentos e do planejamento realizado nos últimos anos. A Companhia executa, continuamente, ações para aumentar a disponibilidade de água e acompanhar o crescimento das cidades", informou.

A Saneago também afirmou que, no momento, os centros de reservação estão cheios e os mananciais de abastecimento estão com disponibilidade hídrica suficiente para assegurar o fornecimento de água tratada com regularidade. No entanto, a Companhia alerta sobre a importância na cautela e no uso moderado da água por parte da população e a utilização das caixas d'água, que auxiliam na reservação domiciliar.

