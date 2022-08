Cidades Rixa entre rivais provoca três mortes e resulta na prisão de cinco suspeitos, em Jataí Um adolescente também teve o mandado de internação provisória cumprido. As investigações seguem agora com o objetivo de identificar a participações de outros possíveis autores

Uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar prendeu cinco suspeitos de homicídios e tentativas de homicídio, em Jataí, no sudoeste de Goiás. Um adolescente também teve o mandado de internação provisória cumprido. Os crimes teriam sido cometidos por causa de uma briga entre rivais do município. Segundo informações da Polícia Civil, o primeiro crime ocorre...