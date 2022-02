Cidades Rodney Miranda diz que apuração de mortes por policiais é rigorosa em Goiás Declaração foi dada em evento em que foram apresentados números da criminalidade, que mostram tendência de redução no Estado

Secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda disse nesta segunda-feira (14) que todas as mortes decorrentes de ações policiais no estado são rigorosamente apuradas. De acordo com ele, esse também é o motivo para a demora na divulgação de números de casos desta natureza. Miranda justifica que cada ocorrência é analisada para evitar erros nas publicações. As...