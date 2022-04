Cidades Rodovia é parcialmente interditada após acidente com carreta na BR-040, em Luziânia Batida envolveu um veículo de passeio e um caminhão. Feridos estão presos às ferragens

O quilômetro 10 da rodovia BR-040, em Luziânia, no entorno do Distrito Federal (DF), foi parcialmente interditado no início da tarde desta segunda-feira (11) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após um acidente envolvendo uma carreta e um veículo de passeio sentido Valparaíso de Goiás. Segundo a PRF, as vítimas ficaram feridas e presas às ferragens. A interdição ocorre...