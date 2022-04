Diogo Mussi, irmão de Rodrigo Mussi, divulgou nesta quarta-feira (13) uma atualização do estado de saúde do ex-participante do "BBB 22" (TV Globo). De acordo com uma publicação nas redes sociais, Rodrigo teve uma "evolução considerável" no dia de hoje, está lúcido e de olhos abertos.

"Hoje [quarta], o Rod [Rodrigo] teve uma evolução considerável. Está calmo, entendendo muito bem, com os olhos abertos e cada vez mais lúcido. Obrigado a todos pela força, pelas orações e pela corrente positiva. Bora, Rod!", informou em publicação no Instagram.

Na terça (12), Diogo conto que Rodrigo tentou se comunicar por meio das mãos e de expressões faciais. Além disso, o ex-BBB tem reagido quando o irmão fala de seu filho recém-nascido, sobrinho de Rodrigo: "Sempre que falo do Luca, ele acaricia ou aperta a minha mão", destacou.

O ACIDENTE

O acidente envolvendo o ex-participante do "BBB 22" aconteceu por volta de 3h da madrugada do dia 31 de março, na Marginal Pinheiros, próximo à Ponte Eusébio Matoso, em São Paulo.

Rodrigo voltava do Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, onde assistiu ao primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. O carro de aplicativo em que o ex-BBB estava se chocou contra a traseira de um caminhão e ele teria sido arremessado para a frente do veículo.

O motorista do carro, Kaique Faustino Reis, e o do caminhão realizaram teste de bafômetro, mas ambos deram negativo. A batida foi registrada como lesão corporal culposa e depende dos familiares do ex-BBB registrar queixa criminal para seguir as investigações.