Rogério Cruz exonera presidente do IMAS em meio a crise no instituto

O prefeito Rogério Cruz (Republicanos) exonerou o presidente do Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de Goiânia (Imas). O desligamento de Luiz Carlos da Silva Júnior, conhecido como Júnior Café, foi publicado nesta sexta-feira (4), no Diário Oficial, e acontece logo após clínicas e bancos de sangue suspenderem o atendimento aos usuários do instituto. Em substi...