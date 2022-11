O prefeito Rogério Cruz (Republicanos) testou positivo para Covid-19 pela terceira vez. A informação foi confirmada por sua assessoria, que destacou que o mandatário está assintomático e passará a cumprir as agendas de casa. O diagnóstico positivo vem logo após a viagem de oito dias de Cruz a Israel.

Conforme a equipe do prefeito, ele testou positivo ao realizar a testagem de rotina nesta segunda-feira (21). A primeira-dama, Thelma Cruz, também realizou o teste, mas deu negativo.

A assessoria destacou que Cruz concluiu o esquema vacinal, com três doses, e se preparava para tomar a segunda dose de reforço. “O gabinete do prefeito orienta as pessoas que estiveram audiências nesta manhã a realizarem testes”, disse.

“O prefeito agradece a todos pelas orações e reforça que a testagem para Covid-19 está disponível na rede municipal de saúde em localidades estratégicas. A vacinação também segue disponível para todas as pessoas, a partir de 6 meses, em 72 salas em todas as regiões da capital.”

Vale destacar que o prefeito já havia testado positivo para a doença do coronavírus em novembro de 2020 e de novo em janeiro de 2022.

