Cidades Roubo de R$ 990 mil em criptomoedas na Chapada teria sido encomendado Agente da Polícia Civil preso conta que foi chamado por colegas para cobrar dívida de empresário em troca de R$ 50 mil para cada. Vítima relata ameaças e agressão

Ao menos mais uma quarta pessoa, além dos três policiais civis goianos, teria participação no roubo de cerca de R$ 990 mil em criptomoedas do empresário mineiro Renan Batista Silva, de 32 anos, em uma pousada de Alto Paraíso de Goiás no último sábado (5). A vítima contou em oitiva que durante a abordagem os policiais conversavam com uma outra pessoa por celular. O...