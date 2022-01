Cidades Rua 44 poderá receber edifícios

A atualização do Plano Diretor de Goiânia (PDG) permite o adensamento da região da Rua 44, no Setor Norte Ferroviário, Região Central da capital. Com isso, o local deixa de ter o adensamento básico, com restrições de ocupação e verticalização, e passará a ser considerada como área adensável, em que se permite construir seis vezes o tamanho do lote e ainda receber outorga...