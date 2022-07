Cidades Ruas do Setor Serrinha são bloqueadas por conta do clássico entre Goiás e Atlético-GO Agentes de trânsito atuarão na região para garantir segurança e mobilidade viária

Por conta do jogo entre Goiás e Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira (13), às 19h, a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) informou que o trânsito ficará interditado nas imediações do Estádio Hailé Pinheiro, na Serrinha, em Goiânia. Para auxiliar o fluxo dos carros e garantir a segurança viária, agentes de trânsito irão atuar na região a partir d...