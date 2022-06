Cidades Ruas próximas ao Estádio Antônio Accioly são interditadas para jogo entre Atlético-GO e Corinthians Time goiano entra em campo neste sábado (4), às 20h30, pelo Campeonato Brasileiro, mas bloqueios iniciam à tarde

A Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) informou que ruas próximas ao Estádio Antônio Accioly, no setor Campinas, em Goiânia, serão interditadas neste sábado (4) em função do jogo entre Atlético Goianiense e Corinthians, às 20h30, válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Ao meio-dia, o trânsito foi bloqueado nas ruas P-25, 24 de Outubro e D-6, n...