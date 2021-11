Cidades São Paulo recebe 867 inscrições de blocos de rua para o carnaval 2022 O número, porém, é menor do que em 2020, quando houve 960 inscrições

A Prefeitura de São Paulo recebeu 867 inscrições de desfiles de blocos de rua para o carnaval do ano que vem. Os cortejos serão entre os dias 19 de fevereiro e 6 de março. O número, porém, é menor do que em 2020, quando 960 fizeram inscrição. De acordo com a prefeitura, a capital tem o maior número de inscrições de todos os carnavais de rua do Brasil. As fichas, agora, s...