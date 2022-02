Cidades Sérgio Moro deve vir a Goiás em março Pré-candidato a presidente da República pelo Podemos, o ex-juiz deve visitar o Estado a convite do senador Jorge Kajuru

O pré-candidato a presidente da República e ex-juiz Sérgio Moro deve vir a Goiás em março, em meio às agendas da pré-campanha ao Palácio do Planalto. A visita, que ainda não tem data, está sendo organizada pelo senador por Goiás Jorge Kajuru. Os dois são filiados ao Podemos. Moro se reuniu com a bancada do partido no Congresso Nacional nesta segunda-feira (21). ...