Cidades Síndico e empresário são presos suspeitos de desviar dinheiro de um condomínio, em Aparecida Investigações prosseguem visando identificar outros envolvidos

Um síndico foi preso na última quinta-feira (17) suspeito de fazer parte de um esquema que desviou R$ 200 mil de um condomínio de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Segundo a polícia, a empresa dava uma comissão ao síndico em cima do valor do contrato de prestação de serviço de portaria e limpeza. O empresário suspeito de ficar com o ...