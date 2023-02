Atualizada às 9h34*

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) recebe, nesta quarta-feira (1º), 250 mil doses da vacina contra Covid-19 destinadas à imunização infantil. De acordo com a superintendente de Vigilância em Saúde, Flúvia Amorim, apenas 3,8% das crianças entre 6 meses e 2 anos foram vacinadas no estado. Diante da baixa cobertura, a pasta espera que as novas doses atinjam o público esperado.

A superintendente reforçou que essa faixa etária (entre 6 meses e 2 anos) é a que apresenta a menor cobertura vacinal no estado. A estimativa é que cerca de 233 mil crianças não tenham recebido nenhuma dose do imunizante contra Covid-19. Os números são alarmantes, já que, segundo a SES, as internações de crianças por coronavírus tem aumentado desde o início da pandemia.

Ao todo, o Ministério da Saúde enviou ao estado 150 mil doses da Pfizer Baby e 100 mil doses de Pfizer pediátrica, que serão distribuídas em 18 regionais, e, em seguida, para os municípios. Segundo a pasta, a expectativa é que até o fim da próxima semana todos os municípios possam iniciar a vacinação em crianças.

Quase todas as 250 mil doses destinadas ao estado já estão na Central Estadual de Rede de Frio da SES, em Goiânia. A remessa restante está prevista para chegar ainda nesta quarta-feira.

