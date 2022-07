Morreu nesta terça-feira (12) em Goiânia, o empresário Patrick Costa, sócio da boate The Pub, aos 43 anos. A morte foi anunciada pelo perfil oficial da boate que foi uma das primeiras LGBTQIA+ da capital. As causas da morte não foram informadas. O velório foi realizado ainda na noite de terça.

Por meio de uma postagem no Instagram, a boate lamentou o falecimento e prestou uma homenagem. “Você foi nosso chão quando não conseguíamos ficar em pé, foi nossos olhos quando não podíamos ver, foi nossa voz quando não conseguíamos falar e foi nossa força quando estávamos fracos. Obrigado Patrick Félix de Oliveira Costa por ter sido o sócio mais humano e pé no chão que tivemos a honra de ter. Que você siga brilhando lá do céu, porque aqui na terra jamais deixaremos seu nome ser esquecido”.

Leia mais:

Amma embarga bar LGBTQIA+ no Setor Sul após reclamações de barulho; dono alega discriminação