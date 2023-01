A Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) alerta a população sobre a importância de redobrar os cuidados para evitar escorpiões nesse período chuvoso. É neste tempo quente e úmido de verão que os artrópodes saem de seus habitats em busca de abrigo em lugares secos e, mesmo não atacando humanos, usam seu veneno como mecanismo de defesa.

De acordo com a SES-GO, em 2021, foram registrados 921 acidentes por picada de escorpiões no Estado de Goiás. Com 82 notificações, a capital foi o município que mais teve ocorrências desse tipo, seguido por Rio Verde e Formosa, ambos com 73 ocorrências.

O Painel Scorpion da Secretaria de Saúde aponta que a maioria das pessoas apresentou sintomas leves após a picada, como dor imediata, formigamento, vermelhidão e suor no local da ferida. A faixa etária com mais ocorrências é de 20 a 29 anos.

Sintomas

A SES alerta que é preciso estar atento aos sintomas após a picada do escorpião. "É comum sentir dor no local da picada, dor abdominal, salivação excessiva, vômito, aumento da pressão arterial, entre outros". O soro antiescorpiônico é enviado por meio do Ministério da Saúde para a Secretaria Estadual de Saúde, que se responsabiliza pela distribuição aos hospitais estaduais.

Atendimento

Para auxiliar profissionais da área da saúde, bem como a população em geral, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Goiás (Ciatox) presta atendimento, em caráter de emergência, quando há qualquer situação de envenenamento ou intoxicação e também acidentes com animais peçonhentos. Por meio dos telefones 0800 646 4350, 0800 722 6001 ou (62) 3241-2723, qualquer pessoa pode acionar os médicos do Ciatox em caso de necessidade.

Orientações

Para evitar a picada:

- Usar calçados e luvas nas atividades rurais e de jardinagem;

- Ter cuidado ao calçar sapatos fechados, balançar roupas, sapatos, toalhas e outros, antes do uso;

- Afastar camas das paredes;

- Não deixar acumular entulho no quintal e manter a grama sempre aparada.

Caso haja interação com o animal:

- Acionar os profissionais do Ciatox;

- Retire tudo que possa apertar a região da picada como anéis, pulseiras ou cintos;

- Lave o local com água limpa e sabão e procure uma unidade de saúde mais próxima;

- Deixe a região afetada elevada em relação ao resto do corpo;

- Evite correr e não dirija sozinho.



