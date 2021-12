Cidades Saúde atualiza ConecteSUS e app volta a exibir comprovante de vacinação Segundo a pasta, a ferramenta não apresenta instabilidade, ao contrário do que acontecia nos últimos dias

O Ministério da Saúde liberou, neste domingo (26), uma atualização do aplicativo ConecteSUS nas lojas Android e iOS e o sistema voltou a exibir o comprovante de vacinação contra Covid-19 do usuário. Segundo a pasta, a ferramenta não apresenta instabilidade, ao contrário do que acontecia nos últimos dias. "O Ministério da Saúde informa que a atualização do aplicati...