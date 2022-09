A Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) confirmou o primeiro caso de um bebê contaminado por varíola dos macacos no estado nesta sexta-feira (23). O paciente tem 11 meses. O sexo e a cidade onde o bebê reside não foram informados.

O penúltimo boletim com informações sobre os casos foi divulgado na quinta-feira (22) e o documento constava que Goiás tinha 446 casos confirmados e 416 suspeitos. No boletim mais recente, divulgado nesta sexta-feira (23), o número de casos confirmados saltou para 453; já a quantidade de suspeitos diminuiu para 399. Atualmente há 579 casos descartados e 60 prováveis. O estado não possui nenhum registro de óbito.

De acordo com o documento da SES-GO, os pacientes têm entre 0 e 64 anos de idade. A maior parte dos infectados é do sexo masculino, totalizando 437 casos (96,5%) e 16 mulheres. O estado de Goiás lidera o número de casos na região Centro-Oeste do país. No Brasil, são 7.300 casos confirmados.

Sintomas

Os principais sintomas da monkeypox, que é uma doença da mesma família da varíola, são ínguas no pescoço, axilas ou virilha; febre, calafrios, dores de cabeça e musculares, cansaço e lesões purulentas na pele, principalmente no rosto, tórax, pernas, mãos e pés. As lesões são parecidas com espinhas, bolhas ou vesículas e crostas. Também podem surgir lesões na boca, genitais e no ânus.

Os cuidados para evitar o contágio são parecidos com as orientações em relação ao coronavírus, como evitar o contado físico com pessoas com suspeita da doença, lavar as mãos e passar álcool em gel, usar máscara em ambientes fechados e não compartilhar objetos de uso pessoal.

Estado já realiza testes para detectar a doença

Desde o dia 14 de setembro a SES-GO realiza testes para a doença através do Laboratório Estadual Central de Saúde Pública (Lacen-GO) que as recebe das unidades de saúde. Segundo a pasta, o resultado sai entre 24 e 72 horas.

