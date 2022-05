Cidades Saúde de Goiás acende alerta sobre hepatite aguda infantil após investigação em 7 estados Embora não tenha casos em acompanhamento, órgão estadual emitiu comunicado de risco sobre sintomas e necessidade de notificação de suspeitas. No Brasil, 28 registros são investigadas

Dor abdominal, diarreia, vômitos, e icterícia. Estes são os principais sintomas da hepatite aguda infantil de origem até agora desconhecida e que preocupa famílias do mundo todo. No total, a Organização Mundial da Saúde (OMS) investiga 348 casos suspeitos da nova doença e no Brasil, já são 28 crianças monitoradas pelo Ministério da Saúde (MS), conforme dados atualizados n...