Cidades Saúde de Goiânia dispensa temporários e doentes enfrentam caos em postos Município admite que saída de servidores com contratos a vencer no fim do ano afeta atendimento. Déficit coincide com aumento de casos de dengue, gripe e Covid. Pacientes sofrem sem informação e estrutura

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia confirmou nesta terça-feira (28) que a saída de servidores com contratos temporários que se encerram no fim deste ano está atrapalhando o atendimento nos postos de saúde sobrecarregado com o aumento da demanda de cidadãos com sintomas de gripe, Covid-19 e dengue.A crise – que envolve outros fatores - atinge principalm...