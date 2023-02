Cidades Saúde desativa leitos de Covid após redução de 85% de novos casos Média semanal de registros da doença teve queda significativa entre começo de dezembro e início deste mês. No último dia 27 foram desmobilizadas 20 vagas para pacientes

Após um pico de casos de Covid-19 ter demandado abertura de novos leitos no fim do ano passado, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES) agora iniciou a desmobilização de vagas. O movimento se dá observando a queda de 85% no registro de novos casos na comparação da média semanal entre o início de dezembro e o começo deste mês, bem como o controle das taxas de oc...