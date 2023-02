A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que os quatro estudantes de um Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei), na região Sudoeste de Goiânia, não estão com rubéola. De acordo com a pasta, os exames realizados no Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) deram negativo para a doença, além de sarampo e dengue.

Apesar disso, a Secretaria afirma que continuará acompanhando as crianças. “A SMS recebeu, na tarde desta quarta-feira (08/02), do Laboratório Lacen, resultado dos exames das quatro crianças em questão. O diagnóstico delas foi negativo para rubéola, sarampo e dengue”, informa em nota. Nesta terça-feira (7), a pasta destacou que não há registros da doença nos últimos dois anos.

A suspeita foi informada nesta terça-feira (7), ocasião em que Secretaria Municipal de Educação (SME) afirmou que “seguiu os protocolos sanitários previstos para casos suspeitos, que inclui o afastamento dos estudantes até a confirmação ou não do caso e segue acompanhando o caso e orientando as instituições sobre a importância do cumprimento dos protocolos de biossegurança.”

Com o resultado negativo dos exames, a SME informou que a unidade de ensino receberá uma pulverização contra o mosquito aedes aegypt. “A ação ocorrerá na sexta-feira (10/02). As crianças, segundo o atestado médico, já podem retornar à unidade de ensino”, explicou. Além disso, destacou que o Brasil é considerada área livre da circulação do vírus.

Nota na íntegra da SMS

A propósito da suspeita de que quatro crianças de um Cmei de Goiânia estivessem com rubéola, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa o que se segue:

- A SMS recebeu, na tarde desta quarta-feira (08/02), do Laboratório Lacen, resultado dos exames das quatro crianças em questão.

- O diagnóstico das quatro crianças foi negativo para rubéola, sarampo e dengue.

- A SMS continuará a acompanhar as crianças.

Nota na íntegra da SME

A respeito das solicitações deste veículo de comunicação, a Secretaria Municipal de Educação (SME) informa o que se segue:

- Os casos suspeitos de rubéola foram descartados pelo Centro de Vigilância em Saúde (CIEVS), órgão da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), responsável pelo diagnóstico e monitoramento de doenças.

- A SME destaca, ainda, que segue os protocolos sanitários previstos para casos suspeitos de doenças virais, que inclui o afastamento dos estudantes, bem como faz acompanhamento com orientação das instituições sobre a importância do cumprimento dos protocolos de biossegurança.

- A unidade de ensino em questão receberá, por parte da Secretaria Municipal de Saúde, uma pulverização contra o mosquito aedes aegypt. A ação ocorrerá na sexta-feira (10/02).

- As crianças, segundo o atestado médico, já podem retornar à unidade de ensino.

Leia também:

- Saúde investiga quatro casos suspeitos de rubéola em Cmei de Goiânia

- Sarampo: serviços de saúde farão busca ativa de casos da doença

- Goiás quer ampliar alcance vacinal para crianças e adolescentes