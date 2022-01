Cidades Saúde deve receber 4º lote de vacinas da Pfizer para crianças em 3 de fevereiro No total, a pasta espera receber 7,2 milhões de doses pediátricas da Pfizer no próximo mês

O Ministério da Saúde deve receber no próximo dia 3 o quarto lote de vacinas da Pfizer direcionadas ao público de 5 a 11 anos. A previsão é que ocorra o desembarque no país de cerca de 1,8 milhão de doses. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, afirmou em redes sociais que os lotes seguintes serão entregues nos dias 10, 17 e 24 de fevereiro. No total, a pa...