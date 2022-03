Cidades Saúde disponibilizará novo teste para diagnóstico da Tuberculose em Goiás Março é o mês de conscientização sobre a doença, que tem novo plano de tratamento no SUS

Em referência ao Dia Mundial de combate à Tuberculose, nesta quinta-feira (24), a Secretaria de Saúde de Goiás (SES-GO) anunciou que disponibilizará um novo teste para a realização do diagnóstico da infecção latente – quando a pessoa está infectada com o bacilo da tuberculose e ainda não adoeceu. Trata-se do IGRA (Ensaios de Detecção de Interferon Gama), que avalia a...