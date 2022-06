Cidades Saúde monitora suspeita de varíola dos macacos em Goiás Primeiro possível caso da doença é de uma moradora de Goiânia, de 43 anos, que não teve viagem recente ao exterior. No Brasil, até agora são 17 diagnósticos, segundo ministério

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia monitora três pessoas após a confirmação do primeiro caso suspeito da varíola dos macacos em Goiás: a própria paciente, que tem 43 anos, e dois familiares, que vivem com ela na mesma casa. A mulher está em boas condições de saúde, e o resultado do exame que pode confirmar a doença deve sair ainda esta semana. A SMS foi notificada...