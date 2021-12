Cidades Saúde recomendará passaporte vacinal em eventos fechados de Goiás Secretário de Saúde confirma que publicará nota técnica indicando o calendário completo da vacina contra a Covid-19 em shows, teatro e futebol

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) vai publicar nota técnica com recomendação para que os municípios exijam comprovantes de vacinação completa (com duas doses ou dose única) contra a Covid-19 para acesso a shows, casas noturnas, teatros, cinemas e jogos de futebol, entre outros. A informação é do titular da pasta, Ismael Alexandrino, segundo o qual o documento deve ...