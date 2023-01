*Atualizada em 12/1 às 12h54

Após uma ação integrada entre as polícias Civil, Científica e Penal, foi encontrada, na última quarta-feira (11), uma ossada que pode ser de Thais Lara, a adolescente de 13 anos que desapareceu em 2019, em Goiânia.

Os restos mortais foram encontrados dentro de uma cisterna após a confissão do ajudante de Pedreiro Reidimar Silva. O material, agora, passará por análises para confirmar se realmente é de Thais. Além dos policiais penais, civis e da perícia, estiveram no local policiais e bombeiros militares.

Ao POPULAR, a Polícia Científica detalhou como tudo será feito. Conforme o gerente de criminalística da Polícia Científica, Olegário Augusto, não foi encontrado corpo, mas apenas os ossos, que foram levados para a Seção de Antropologia Forense e Odontologia Legal, o Safol, em Goiânia.

Devido ao estado dos vestígios encontrados, o tipo de exame de identificação mais utilizado – e cujo resultado sai mais rápido -, o de papiloscopia, foi descartado já que não existem mais digitais para serem analisadas. Portanto, os dois métodos a serem utilizados, segundo Olegário, serão o de análise de arcada dentária e de DNA.

Foto do sorriso

O gerente de criminalística explica que, “como a maioria dos exames periciais, esses exames são comparativos”. “Precisamos de um padrão para comparar e chegarmos na identidade”, pontuou. Segundo ele, no caso da arcada dentária, são necessários os documentos da pasta odontológica da vítima.

Caso esses documentos estejam indisponíveis, Olegário afirma que é possível comparar o material encontrado somente com fotos do sorriso da vítima. “É uma técnica que os nossos peritos odontologistas são especialistas”.

Paralelo a esse método, a Polícia Científica também fará a análise do DNA. Após coleta do material genético presente na ossada, os peritos coletarão amostras de algum familiar de Thais - mãe ou pai - e farão a comparação. Feita a identificação, os resultados são extremamente confiáveis, diz o gerente de criminalística.

Quanto ao prazo para a conclusão dos exames, Olegário diz que é difícil prever, uma vez que o desgaste da ossada pode demandar nova coleta de material. No entanto, caso tudo ocorra dentro do previsto, o resultado deve sair em até duas semanas.

Assassino confesso

Conforme adiantado com exclusividade pelo POPULAR, Reidimar Silva, de 31 anos, que confessou ter estuprado, matado e enterrado o corpo de Luana Marcelo, de 12 anos, admitiu que também matou Thais Lara.

A vítima tinha 13 anos quando, em agosto de 2019, saiu para ir a uma feira próxima de casa e não voltou mais. Sua ossada foi encontrada na cisterna em uma casa do setor Madre Germana II, em Goiânia, conforme indicado pelo próprio Reidimar.

A reportagem também apurou com exclusividade que o homem, que já estava preso pelo assassinato de Luana Marcelo, ocorrido em novembro do ano passado, conversou com o diretor da Central de Triagem do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, Irleone Rodrigues, e pediu uma Bíblia para confessar o assassinato de Thais.

Durante a confissão, Reidimar também contou que ateou fogo no corpo da adolescente ao jogá-lo na cisterna.

No dia 14 de dezembro do ano passado, o POPULAR noticiou que as investigações sobre o desaparecimento de Thais, que morava na mesma região que Luana Marcelo, haviam sido arquivadas em 2020 devido à falta de novos elementos.

Porém, a investigação foi reaberta no ano passado após novos indícios trazidos pelo caso Luana ligarem o sumiço da adolescente a Reidimar. "As duas adolescentes tinham idades aproximadas. A Luana 12 e a Thais, 13. Elas moravam na mesma região e não tinham o costume de fugir de casa.

