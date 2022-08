Simpático, querido, meigo, icônico. Esses são apenas alguns dos vários adjetivos carinhosos com os quais os amigos, conhecidos e familiares se referem ao ator, modelo e influenciador digital Nilton Moreira, de 32 anos, que morreu vítima de complicações da Covid-19. Moreira era figurinha carimbada da boate Roxy, em Goiânia, e costumava atrair todas as luzes e olhares com suas performances e jeito alegre de ser.

Nilton trabalhou como ator no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas foi na Roxy que atuou nos últimos anos. Pelas redes sociais, a boate publicou uma mensagem de despedida ao modelo.

"As luzes neon da ROXY não brilharão mais com a mesma intensidade, hoje perdemos um amigo querido e um colaborador que estava sempre disponível para auxiliar em tudo e a todos. Nilton sempre estará presente nas nossas lembranças e na história da nossa casa. Desejamos forças a todos os amigos e familiares que ficam por aqui”, escreveu.

Em seu próprio perfil do Instagram, é possível ver os vários looks e performances de Nilton, além de fotos com diversos famosos como Rodrigo Faro, Gloria Goove e Tati Zaqui.

O ator, que era imunossuprimido, teve Covid-19 três vezes. A última veio acompanhada de uma pneumonia e anemia profunda. Ele ficou internado por 20 dias no Hospital Ruy Azeredo, em Goiânia, mas infelizmente não resistiu e morreu na segunda-feira, DIA 15. Nas redes sociais, os comentários que mais se liam eram de incredulidade e tristeza por parte dos amigos e conhecidos.

Já seu pai, Arnaldo José, lamentou a perda do filho. “Nilton era o orgulho de todos, muito meigo, carinhoso, tinha um coração muito grande", disse.

O corpo do rapaz foi sepultado no Cemitério Vale do Cerrado, na Rodovia dos Romeiros.

