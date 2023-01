Cidades Salário de comissionados na Comurg sobe 45% em média Embora tenha anunciado necessidade de cortar gastos, empresa reduziu só 20% do pessoal nos dois últimos meses, mas vencimentos aumentaram para a categoria

Nos últimos dois meses, a redução do número de comissionados na Companhia Municipal de Urbanização de Goiânia (Comurg) foi de apenas 20,3%, mesmo com o anúncio em outubro de uma exoneração de cerca de 90% dos servidores em cargos de comissão da companhia. Ao mesmo tempo, a folha de pagamento para esta categoria de funcionários cresceu 15,95%. Com isso, o salário médio...