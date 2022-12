Cidades Salas de Cmei depreciam com obra parada no Madre Germana, em Goiânia Estruturas modulares que foram colocadas em terreno têm itens quebrados enquanto serviço não avança

Salas modulares da obra de um Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) no Setor Madre Germana II, em Goiânia, estão abandonadas. A reportagem do POPULAR esteve no local e verificou sujeira, e danos à estrutura que começou a ser instalada para receber alunos. As salas modulares que já estão no local têm fechadura danificada, muitos vidros quebrados, parede furad...