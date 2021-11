Cidades Sama minerações é condenada a pagar exames médicos para ex-empregados pelos próximos 30 anos Empresa do grupo Eternit terá de fornecer assistência de saúde a antigos funcionários que tiveram contato com amianto, substância altamente cancerígena

O Tribunal Regional do Trabalho de Goiás (TRT-GO) condenou a Sama Minerações Associadas, empresa do grupo Eternit, a bancar pelos próximos 30 anos a realização de exames médicos em ex-empregados que tiveram contato com amianto, fibra utilizada na fabriçação de telhas e caixas d´água. O material é considerado extremamente prejudicial à saúde e pode provocar câncer. O POPULA...