Cidades Sampaio entra com 5º recurso que pode adiar júri pela morte de Valério Luiz Empresário quer que seja retirado do processo depoimento de outro réu no qual ele é apontado como mandante do crime. Para filho da vítima é mais uma tentativa de protelar julgamento

A defesa do empresário Maurício Borges Sampaio, de 63 anos, acusado de ser mandante do assassinato do jornalista Valério Luiz Oliveira, aos 49 anos, em julho de 2012, entrou com o quinto recurso na Justiça desde a substituição do advogado em 14 de março deste ano. É mais uma petição em cima da delação feita pelo comerciante Marcus Vinícius Pereira Xavier, de 37 anos, e...