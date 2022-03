Cidades Sampaio perde recurso que poderia adiar júri popular Acusado de mandar matar jornalista entrou com habeas corpus para mudar acusação e suspender julgamento até análise do mérito

O empresário Maurício Borges Sampaio perdeu mais um recurso na Justiça em relação ao processo de julgamento pela morte do jornalista Valério Luiz. Sampaio é acusado de ser o mentor do crime, ocorrido em 5 de julho de 2012, e será julgado com mais quatro pessoas em um júri marcado para o dia 2 de maio. O pedido negado foi feito já pelo novo advogado do empresário, Lui...