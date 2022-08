A Saneago emitiu um comunicado alertando a população sobre a ocorrência de golpes em que os estelionatários utilizam o serviço de atendimento ao cliente da companhia para prática de crimes. Por isso, a empresa reforça que todos os consumidores devem procurar os canais oficiais de relacionamento - que podem ser encontrados nas faturas de água/esgoto, como o 0800, chat on-line no site, aplicativo para smartphones e redes sociais.

Segundo a empresa, foram registrados casos em que, ao digitar o termo “segunda via Saneago” no Google, o cliente era direcionado para um site fraudulento. Ao clicar no link, o falso atendimento via WhatsApp informava um Pix para pagamento do débito. Dessa forma, a vítima realizava uma transferência que caia direto na conta do criminoso. A Saneago também reforça que não aceita pagamentos via Pix e que, caso o cliente realize algum outro pagamento por esse meio, deve conferir o nome da empresa que receberá o pagamento.

Além disso, os clientes devem desconfiar de links recebidos por e-mail, SMS ou redes sociais com mensagens de falsas cobranças, e nunca abrir anexos de mensagens suspeitas, pois podem carregar vírus que causam danos ao computador e até mesmo roubar os dados pessoais do cliente.

Por fim, caso o cliente ainda prefira o atendimento presencial, poderá agendar previamente no site do Vapt Vupt: www.vatpvupt.go.gov.br.

