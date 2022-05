Cidades Saneago prorroga contrato com a BRK Acordo estipula meta de universalização do serviço de esgoto em Aparecida de Goiânia e em Trindade

A Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago) diz que irá universalizar o serviço de esgoto em Aparecida de Goiânia e Trindade até dezembro de 2023. A promessa foi feita na manhã desta terça-feira (31) durante evento de anúncio do aditivo do contrato com a empresa BRK Ambiental, que faz a gestão do saneamento nesses municípios. Para alcançar a meta, as obras terão de ...